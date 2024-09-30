2959 Запасное точило для ножеточки (арт.2956;2960;2961)
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Код товара: 166263
Производитель: NONAME
450₽
2
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- точило для ножей
- Материал
- керамика
- Количество предметов
- 1
- Вес, кг
- 0.06
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