Доска разделочная Fissman 8021 бежевый
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Код товара: 133937
Производитель: Fissman
550₽
6
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- доска разделочная
- Материал
- пластик
- Количество предметов
- 1
- Вес, кг
- 0.43
- Дополнительная информация
- можно мыть в посудомоечной машине
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