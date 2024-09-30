Ложка Fissman FREESTYLE 32см (нейлон) фиолетовый
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Код товара: 119164
Производитель: Fissman
190₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- ложка
- Материал
- нейлон
- Количество предметов
- 1
- Вес, кг
- 0.15
- Дополнительная информация
- Можно мыть в посудомоечной машине
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