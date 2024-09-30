Мусат Century Tramontina 24017/110-TR
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Код товара: 118153
Производитель: Tramontina
1 890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- точило для ножей
- Материал
- нержавеющая сталь
- Количество предметов
- 1
- Вес, кг
- 0.2
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