Пакеты для бутербродов 25*32 100шт Avikomp
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Код товара: 110589
Производитель: Avikomp
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
46₽
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Характеристики
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- Материал
- полиэтилен
- Количество предметов
- 100
- Дополнительная информация
- Изготовлены из высококачественного первичного полиэтилена, сертифицированы для применения в контакте с пищевыми продуктами. Первичный полиэтилен характеризуется высокими межмолекулярными связями, что обеспечитвает прочность пакета.
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