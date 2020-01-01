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Фартук Tomato Balvi

Фартук Tomato Balvi

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Фартук Tomato Balvi
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Код товара: 109885
Производитель: Balvi
Гарантия: Нет
-30%
мало
мало
713₽
1 018₽
Доставка по
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Характеристики
Тип
фартук
Материал
текстиль
Количество предметов
1
Вес, кг
0.16
Дополнительная информация
Лямки на шее можно регулировать под свой рост
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-30%
мало
мало
713₽
1 018₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа