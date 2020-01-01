Фартук Tomato Balvi
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Код товара: 109885
Производитель: Balvi
Гарантия: Нет
-30%
мало
мало
713₽
1 018₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- фартук
- Материал
- текстиль
- Количество предметов
- 1
- Вес, кг
- 0.16
- Дополнительная информация
- Лямки на шее можно регулировать под свой рост
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