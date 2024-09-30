1237 Сбивалка Fissman ZONDA 28см (нерж.сталь)
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Код товара: 109389
Производитель: Fissman
390₽
4
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Характеристики
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- Тип
- венчик
- Материал
- нержавеющая сталь
- Количество предметов
- 1
- Вес, кг
- 0.08
- Дополнительная информация
- Можно мыть в посудомоечной машине
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