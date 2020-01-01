Крышка Кукмара стеклянная 260мм, с ободом и ручкой из нерж.стали, деколь серая
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Код товара: 99500
Производитель: Kukmara
31 декабря
31 декабря
390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Материал
- сталь, стекло
- Назначение
- для сотейника, для кастрюли, для сковороды
- Вес, кг
- 0.74
- Особенности
- пароотвод
- Упаковка
- нет
- Страна производитель
- Китай
- Диаметр, см
- 26
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