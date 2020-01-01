Крышка Кукмара стеклянная 280мм, с ободом и ручкой из нерж.стали, деколь серая
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 99499
Производитель: Kukmara
В наличии
В наличии
350₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Материал
- стекло
- Назначение
- для кастрюли, для сковороды
- Вес, кг
- 0.7
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Упаковка
- нет
- Страна производитель
- Китай
- Описание
- Все термостойкие стеклянные крышки Kukmara изготовлены из современных, гигиеничных и экологичных материалов. При выборе крышки необходимо ориентироваться на диаметр посуды, который должен полностью совпадать с верхним внутренним диаметром кастрюли, сковороды или любой другой кухонной утвари и образовывать замкнутое пространство без щелей. Специальное отверстие в крышке предназначено для выпуска пара, в результате снижается риск выкипания жидкости и получение ожогов при снятии крышки. Металлический обод на крышке надежно защищает стекло от растрескивания при случайном падении.
- Дополнительно
- не допускает попадание капель жира на плиту при интенсивной жарке
- Диаметр, см
- 28
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Крышка Кукмара стеклянная 260мм, с ободом и ручкой из нерж.стали, деколь серая
390₽
Крышка Кукмара стеклянная 240мм, с ободом и ручкой из нерж.стали, деколь серая
315₽
Крышка Кукмара стеклянная 220мм,
320₽
Крышка стеклянная Мечта 300мм
340₽
Крышка стеклянная Kukmara 200мм
290₽
Крышка стеклянная Мечта 260мм,
360₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.