Крышка стеклянная GIPFEL MOORE 24см
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Код товара: 161535
Производитель: Gipfel
990₽
11
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В магазинах:
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Характеристики
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- Материал
- стекло
- Назначение
- для кастрюли
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Коллекция
- MOORE
- Упаковка
- нет
- Описание
- Крышки серии Moore имеют широкий силиконовый обод серого цвета, что позволяет использовать их с посудой, имеющей антипригарное покрытие, не боясь его повредить. Крышки сделаны из закаленного стекла и имеют не нагревающуюся силиконовую ручку. Крепление ручки из нержавеющей стали 18/8 не заржавеет и прослужит долго. В крышке имеется отверстие для выхода пара из нержавеющей стали.
- Дополнительно
- ненагревающаяся ручка, пароотвод
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