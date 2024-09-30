9920 Крышка ARCADES 28см с силиконовым ободком, цвет ЧЕРНЫЙ (стекло)
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Код товара: 157031
Производитель: Fissman
990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Материал
- стекло
- Назначение
- для кастрюли, для сковороды
- Вес, кг
- 0.81
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Коллекция
- Arcades
- Страна производитель
- Китай
- Описание
- крышка Fissman Arcades выполненная из жаропрочного стекла, с отверстием для выхода пара предназначена для сковород и кастрюль. Удобная ручка с силиконовым покрытием предотвращает выскальзывание. Для плотного прилегания крышки, а также для защиты кромки посуды, имеющей антипригарное покрытие - предусмотрен силиконовый обод.
- Дополнительно
- подходит для использования в посудомоечной машине
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