9919 Крышка ARCADES 26см с силиконовым ободком, цвет ЧЕРНЫЙ (стекло)
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Код товара: 157026
Производитель: Fissman
750₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Материал
- стекло
- Коллекция
- ARCADES
- Страна производитель
- Германия
- Описание
- крышка Fissman Arcades выполненная из жаропрочного стекла, с отверстием для выхода пара предназначена для сковород и кастрюль. Удобная ручка с силиконовым покрытием предотвращает выскальзывание. Для плотного прилегания крышки, а также для защиты кромки посуды, имеющей антипригарное покрытие - предусмотрен силиконовый обод.
- Дополнительно
- температурный диапазон до +230°C
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