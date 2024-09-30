Кружка Fissman LUNGO 6442 прозрачный
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Код товара: 155200
Производитель: Fissman
1 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- кружка
- Объем, мл
- 300
- Цвет
- прозрачный
- Материал
- стекло
- Особенности посуды
- двойное стекло, ручка
- Количество предметов
- 2
- Страна-изготовитель
- Дания
- Комплектация
- набор кружек
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