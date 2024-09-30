Ковш Rondell Mocaccino 553-RDA 1,1л
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
3 790₽
3 990₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
13%
Ковш Rondell Mocaccino Professional RDA 928 1,1л
4 190₽
4 800₽
43
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Ковш Fissman FELINA 2,1л, (16см)
3 590₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Ковш
- Объем, л
- 1.1
- Материал
- алюминий
- Цвет
- коричневый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Антипригарное покрытие
- титановое
- Полировка
- матовая
- Толщина стенок (мм)
- 3.5
- Диаметр, см
- 16
- Высота стенок, см
- 7.5
- Толщина дна, мм
- 3.5
- Коллекция
- Mocaccino
- Особенности
- крышка в комплекте
- Упаковка
- подарочная
- Вес (нетто),кг
- 1.38
- Страна производитель
- Германия
- Комплект поставки
- ковш+крышка
- Дополнительно
- многослойное дно; марка антипригарного покрытия TriTitan®Spectrum; материал крышки: стекло; материал ручек: сталь
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.