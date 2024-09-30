Ковш Rondell Mocaccino Professional RDA 928 1,1л
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4 190₽
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Характеристики
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- Тип
- Ковш
- Объем, л
- 1.1
- Материал
- алюминий
- Цвет
- коричневый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Антипригарное покрытие
- есть
- Полировка
- матовая
- Толщина стенок (мм)
- 3
- Диаметр, см
- 16
- Высота стенок, см
- 7.5
- Толщина дна, мм
- 3
- Коллекция
- Mocaccino Professional
- Особенности
- крышка в комплекте
- Упаковка
- картонная
- Вес (нетто),кг
- 1.53
- Страна производитель
- Китай
- Комплект поставки
- ковш+крышка
- Описание
- Коллекция посуды Mocaccino позволит создавать кулинарные шедевры с особым настроением. Удобный дизайн и «вкусные» кофейные оттенки превратят кастрюли, сковороды, ковши в любимые аксессуары. Оригинальное сочетание материалов: металла и силикона – позволяет совершенно по-новому взглянуть на посуду и облегчает работу с ней.
- Дополнительно
- многослойное дно; марка антипригарного покрытия TriTitan®Spectrum; материал крышки: стекло; материал ручек: сталь
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
24 января 2023
Достоинства
От этой фирмы все отличное
Недостатки
Нет
Р
Роза
24 января 2023
Достоинства
От этой фирмы все отличное
Недостатки
Нет
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