Ковш GIPFEL 1741 SERENADE
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Код товара: 88091
Производитель: Gipfel
2 590₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Ковш
- Объем, л
- 1.5
- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- серебристый
- Количество предметов
- 1
- Полировка
- комбинированная
- Толщина стенок (мм)
- 0.8
- Описание
- Допускается использование металлических аксессуаров, В этом изделии используются экологически безопасные материалы, Сохраняет максимально возможное количество витаминов, Подходит для газовых плит, Подходит для электрических плит, Подходит для стеклокерамических плит, Подходит для индукционных плит,
- Дополнительно
- Допускается мытье в посудомоечной машине, Сокращает время приготовления различных блюд
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