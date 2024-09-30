Ковш 1,2л АП Гранит black с несъемной ручкой и стеклянной крышкой арт. 81802
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Код товара: 165946
Производитель: Мечта
1 350₽
16
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Характеристики
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- Тип
- Ковш
- Объем, л
- 1.2
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- да
- Антипригарное покрытие
- есть
- Полировка
- матовая
- Толщина стенок (мм)
- 3.6
- Толщина дна, мм
- 6.7
- Особенности
- крышка в комплекте
- Упаковка
- картонная
- Вес (нетто),кг
- 1.28
- Страна производитель
- Россия
- Описание
- Ковш со стеклянной крышкой 1,2 л. из литого алюминия с антипригарным покрытием повышенной стойкости, разработанным фирмой Weilburger Coatings GmbH. Покрытие разработано на водной основе и не содержит перфтороктановую кислоту. Благодаря слою, упроченному кристаллами минералов, покрытие отличается особой износостойкостью и отличными антипригарными свойствами.
- Дополнительно
- крышка в комплекте
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