Чайник заварочный TalleR 31349 черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 98825
Производитель: TalleR
мало
мало
690₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 1.25
- Материал корпуса
- стекло
- Материал ручки
- пластик
- Особенности
- ситечко
- Высота, см
- 17
- Вид ручки
- фиксированная
- Мытьё в посудомоечной машине
- да
- Вес, кг
- 0.45
- Дополнительная информация
- съемный фильтр из нержавеющей стали
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.