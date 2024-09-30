Чайник заварочный Fissman 6463 (1,6л)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 155124
Производитель: Fissman
790₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник заварочный Fissman 9448 (0,8л)
750₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник заварочный Fissman GUNFU черный
890₽
Чайник заварочный GL105-1 (1,8л)
750₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник заварочный NO-29 1200 мл
790₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник заварочный Teco TC-210 (0,6л)
790₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник заварочный "Дублин" (0,8л)
650₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 1.6
- Материал корпуса
- стекло
- Материал ручки
- пластик
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине
- Высота, см
- 16.5
- Вид ручки
- поворотная
- Вес, кг
- 520
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.