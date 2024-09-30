Чайник заварочный Fissman 6461 черный
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Код товара: 155122
Производитель: Fissman
1 250₽
15
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Характеристики
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- Объем, л
- 0.95
- Материал корпуса
- стекло
- Материал ручки
- пластик
- Особенности
- ситечко
- Высота, см
- 19
- Вид ручки
- поворотная
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