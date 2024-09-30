Чайник заварочный Fissman 6464 черный
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Код товара: 155115
Производитель: Fissman
990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Объем, л
- 2
- Материал корпуса
- стекло
- Материал ручки
- пластик
- Особенности
- ситечко, мытье в посудомоечной машине
- Высота, см
- 17.5
- Вид ручки
- фиксированная
- Вес, кг
- 0.59
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