Чайник заварочный Fissman 6460 черный
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Код товара: 155114
Производитель: Fissman
1 190₽
14
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Характеристики
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- Объем, л
- 0.75
- Материал корпуса
- стекло
- Материал ручки
- пластик
- Особенности
- ситечко
- Высота, см
- 17.5
- Вид ручки
- поворотная
- Вес, кг
- 0.47
- Дополнительная информация
- стекло не впитывает посторонние запахи, поэтому вы сможете наслаждаться вкусом любимого напитка в гармонии со своими чувствами
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