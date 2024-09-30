Чайник заварочный Fissman 9448 (0,8л)
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750₽
3
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Объем, л
- 0.8
- Материал корпуса
- стекло
- Материал ручки
- стекло
- Особенности
- фильтр в носике, мытье в посудомоечной машине
- Высота, см
- 17.5
- Вид ручки
- фиксированная
- Вес, кг
- 0.36
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
3 марта 2023
Достоинства
Красивый дизайн и удобный
Недостатки
Нет
Р
Роза
3 марта 2023
Достоинства
Красивый дизайн и удобный
Недостатки
Нет
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