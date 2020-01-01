6537 Чайник заварочный Fissman 1200мл с бамбуковой крышкой и стальным фильтром (стекло)
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Код товара: 110326
Производитель: Fissman
мало
мало
1 190₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.2
- Материал корпуса
- стекло
- Материал ручки
- стекло
- Особенности
- фильтр в носике
- Высота, см
- 15
- Вид ручки
- фиксированная
- Мытьё в посудомоечной машине
- да
- Вес, кг
- 0.61
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