6534 Чайник заварочный Fissman 900мл GUNFU (стекло)
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Код товара: 110285
Производитель: Fissman
мало
мало
990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 0.9
- Материал корпуса
- стекло
- Материал ручки
- пластик
- Особенности
- кнопка Гунфу
- Высота, см
- 17
- Вид ручки
- фиксированная
- Вес, кг
- 0.43
- Дополнительная информация
- материал колбы: пластик; температурный диапазон, °С: от 0°C до +100°C
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