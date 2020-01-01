Заварной чайник GB-5564 бамбук крышка 1,5л
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Код товара: 108667
Производитель: Прочее
В наличии
В наличии
590₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.5
- Материал корпуса
- стекло
- Материал ручки
- стекло
- Особенности
- ситечко
- Вид ручки
- фиксированная
- Мытьё в посудомоечной машине
- да
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