9448 Чайник заварочный 800мл со стальным фильтром (стекло)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 107375
Производитель: Fissman
мало
мало
850₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 0.8
- Материал корпуса
- стекло
- Материал ручки
- стекло
- Особенности
- фильтр в носике
- Вид ручки
- фиксированная
- Мытьё в посудомоечной машине
- да
- Вес, кг
- 0.42
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Чайник заварочный TalleR 31349 черный
690₽
6534 Чайник заварочный Fissman 900мл GUNFU (стекло)
990₽
9448 Чайник заварочный Fissman 800мл со стальным фильтром (стекло)
850₽
9450 Чайник заварочный Fissman 1000мл со стальным фильтром (стекло)
950₽
Заварочный чайник Zeidan-4062 1л.
760₽
Чайник заварочный Fissman 6050 700 мл черный
840₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.