9449 Чайник заварочный 1000мл со стальным фильтром (стекло)
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Код товара: 107372
Производитель: Fissman
920₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Объем, л
- 1
- Материал корпуса
- стекло
- Материал ручки
- стекло
- Особенности
- фильтр в носике
- Высота, см
- 15
- Вид ручки
- фиксированная
- Вес, кг
- 0.47
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