2314 TalleR Френч-пресс 600 мл
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Код товара: 23946
Производитель: TalleR
31 декабря
31 декабря
1 790₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Объем, мл
- 600
- Материал корпуса
- металл
- Цвет
- золотой
- Мытьё в посудомоечной машине
- да
- Высота, см
- 20
- Вес, кг
- 0.62
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