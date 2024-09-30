Френч-пресс TalleR TR-32328 синий
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Код товара: 153760
Производитель: TalleR
850₽
960₽
10
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Объем, мл
- 1000
- Материал корпуса
- пластик, стекло
- Мытьё в посудомоечной машине
- да
- Высота, см
- 23
- Вес, кг
- 670
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