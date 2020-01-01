Френч-пресс Fissman CORRETTO 9069 серебристый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 144873
Производитель: Fissman
960₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, мл
- 600
- Материал корпуса
- металл, пластик
- Мытьё в посудомоечной машине
- да
- Высота, см
- 18
- Вес, кг
- 0.52
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.