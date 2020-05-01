9074 Френч-пресс FREDDO 800мл (стеклянная колба)
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Код товара: 130883
Производитель: Fissman
950₽
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
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100₽,
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Характеристики
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- Объем, мл
- 800
- Материал корпуса
- металл, стекло
- Мытьё в посудомоечной машине
- да
- Высота, см
- 20
- Вес, кг
- 0.58
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