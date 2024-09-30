Френч пресс Zeidan-4147 600мл.стекло пластиковая ручка
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Код товара: 102872
Производитель: Zeidan
1 090₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Цвет
- прозрачный
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