Чайник Rondell 921-RDS 2л серебристый
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Код товара: 98438
Производитель: Rondell
31 декабря
31 декабря
2 350₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Объем, л
- 2
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Особенности
- со свистком, термоизолированная ручка
- Покрытие
- полированный
- Тип полировки
- сатинированная
- Тип варочной поверхности
- электрическая, газовая, индукционная, стеклокерамическая
- Материал крышки
- нержавеющая сталь, нейлон
- Материал ручки
- бакелит
- Вид ручки
- фиксированная
- Диаметр дна, см
- 20
- Вес, кг
- 1.25
- Дополнительная информация
- рекомендуемый объем кипячения (максимум): 1.7 л; нержавеющая сталь 18/10; бакелитовый свисток со стальной сердцевиной и устройством для открывания носика на ручке; диаметр индукционного диска 14 см; подарочная коробка с ручкой
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