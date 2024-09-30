Чайник 2,4л Rondell Odem RDS-1059
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Код товара: 92753
Производитель: Rondell
3 890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Цвет
- серебристый
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