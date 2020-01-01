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Чайники для кипячения воды
Чайник Rondell RDS 363 2,2л черный

Чайник Rondell RDS 363 2,2л черный

0 отзывов
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Чайник Rondell RDS 363 2,2л черный
Чайник Rondell RDS 363 2,2л черный
Чайник Rondell RDS 363 2,2л черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 86755
Производитель: Rondell
31 декабря
31 декабря
2 650₽
Доставка по
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    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Объем, л
2.2
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
со свистком
Тип полировки
матовая
Тип варочной поверхности
электрическая, газовая, индукционная, стеклокерамическая
Материал крышки
нержавеющая сталь
Материал ручки
нейлон
Вид ручки
фиксированная
Диаметр дна, см
19
Вес, кг
1.25
Дополнительная информация
внешнее термостойкое покрытие; не подходит для посудомоечной машины
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В сравнение
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31 декабря
31 декабря
2 650₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа