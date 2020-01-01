Чайник Rondell RDS 363 2,2л черный
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Код товара: 86755
Производитель: Rondell
31 декабря
31 декабря
2 650₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Объем, л
- 2.2
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Особенности
- со свистком
- Тип полировки
- матовая
- Тип варочной поверхности
- электрическая, газовая, индукционная, стеклокерамическая
- Материал крышки
- нержавеющая сталь
- Материал ручки
- нейлон
- Вид ручки
- фиксированная
- Диаметр дна, см
- 19
- Вес, кг
- 1.25
- Дополнительная информация
- внешнее термостойкое покрытие; не подходит для посудомоечной машины
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