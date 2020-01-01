Чайник Rondell Infinity RDS-424 2,7л черный
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Код товара: 81738
Производитель: Rondell
мало
мало
2 390₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 2.7
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Особенности
- со свистком
- Тип полировки
- матовая
- Тип варочной поверхности
- электрическая, газовая, индукционная, стеклокерамическая
- Материал крышки
- нержавеющая сталь, нейлон
- Материал ручки
- нейлон
- Вид ручки
- фиксированная
- Диаметр дна, см
- 19
- Вес, кг
- 1.25
- Дополнительная информация
- нержавеющая сталь 18/10; фактурное внешнее покрытие SkinLayer, устойчивое к высоким температурам; не подходит для посудомоечной машины
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