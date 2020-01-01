Чайник TalleR TR-1342 2,5л серебристый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 23945
Производитель: TalleR
31 декабря
31 декабря
2 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 2.5
- Цвет
- серебристый
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Особенности
- со свистком
- Покрытие
- полированный
- Тип полировки
- матовая
- Тип варочной поверхности
- электрическая, газовая, индукционная, стеклокерамическая
- Материал крышки
- нержавеющая сталь, бакелит
- Материал ручки
- бакелит
- Вид ручки
- фиксированная
- Диаметр дна, см
- 16
- Вес, кг
- 1.27
- Дополнительная информация
- нержавеющая сталь 18/10; толщина стенки - 0,6 мм, толщина дна - 4,1 мм, отметка литража на внешней поверхности
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.