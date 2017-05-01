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Чайник Rondell Perfect RDS-494 2,2л черный/серебристый
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Код товара: 182260
Производитель: Rondell
3 990₽
47
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Характеристики
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- Объем, л
- 2.2
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Особенности
- термоизолированная ручка, со свистком
- Покрытие
- полированный
- Тип полировки
- матовая
- Материал крышки
- нержавеющая сталь
- Материал ручки
- нейлон
- Вид ручки
- фиксированная
- Диаметр дна, см
- 19
- Вес, кг
- 1.2
- Дополнительная информация
- диаметр индукционного диска 14 см; рекомендуемый объем кипячения (максимум): 2,1 л; высота чайника (без учета крышки и ручки): 13 см; диаметр отверстия для залива воды: 10 см; бакелитовый свисток со стальной сердцевиной и устройством для открывания носика на ручке; упаковка - подарочная коробка с ручкой
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