Чайник Fissman FELICITY 2,6 бежевый
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Код товара: 112338
Производитель: Fissman
3 590₽
43
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Объем, л
- 2.6
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Особенности
- со свистком, термоизолированная ручка
- Тип полировки
- комбинированная
- Тип варочной поверхности
- индукционная
- Материал крышки
- нержавеющая сталь, бакелит
- Материал ручки
- бакелит, нержавеющая сталь
- Вид ручки
- фиксированная
- Диаметр дна, см
- 20
- Вес, кг
- 1.25
- Дополнительная информация
- капсульное дно; размеры: 22.5 х 20 х 25 см
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