Чайник Fissman GEMMA 5957 1,8л серебристый
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Код товара: 110282
Производитель: Fissman
Нет в наличии
Нет в наличии
Цена не указана
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.8
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Особенности
- со свистком
- Тип полировки
- зеркальная
- Тип варочной поверхности
- электрическая, газовая, индукционная, стеклокерамическая
- Материал крышки
- нержавеющая сталь
- Материал ручки
- бакелит
- Вид ручки
- поворотная
- Диаметр дна, см
- 20
- Вес, кг
- 1.03
- Дополнительная информация
- вес брутто (кг): 0.95
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