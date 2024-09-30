Набор кастрюль Rondell Breit RDS-1003 5 пр.
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3 890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Набор кастрюль
- Материал
- сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Полировка
- комбинированная
- Толщина дна, мм
- 5
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине, ненагревающаяся ручка
- Упаковка
- картонная
- Страна производитель
- Китай
- Комплект поставки
- кастрюли: 2.8 л, 4.8 л; 2 крышки; складной дуршлаг
- Описание
- индукционная, стеклокерамическая, электрическая, галогеновая, газовая
- Дополнительно
- материал крышек: стекло; материал ручек: бакелит; мерная шкала: есть; кастрюля: диаметр 200 мм, крышка 200 мм, индукционный диск 180 мм; кастрюля: диаметр 240 мм, крышка 240 мм, индукционный диск 220 мм; складной дуршлаг из силикона, диаметр 212 мм; тройное в штампованное, а затем вплавленное дно; сатинированная полировка корпуса; клепочное крепление ручек; внутренние отметки литража; многофункциональный складной дуршлаг: можно использовать, как подставку под горячее, дуршлаг, вкладку-пароварку, крышку для слива жидкости
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Роза
24 января 2023
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