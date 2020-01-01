Ковш Rondell Mocaccino 553-RDA 1,1л
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Код товара: 90207
Производитель: Rondell
31 декабря
31 декабря
3 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Ковш
- Объем, л
- 1.1
- Материал
- алюминий
- Цвет
- коричневый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Антипригарное покрытие
- титановое
- Полировка
- матовая
- Толщина стенок (мм)
- 3.5
- Диаметр, см
- 16
- Толщина дна, мм
- 3.5
- Коллекция
- Mocaccino
- Особенности
- крышка в комплекте
- Упаковка
- Подарочная
- Вес (нетто),кг
- 1.38
- Страна производитель
- Германия
- Описание
- Ковш с крышкой в комлекте Rondell Mocaccino 16 см (1.1л) RDA-553 Диаметр: 16 см. Объем: 1.1л. Штампованный алюминий. Толщина стенок - 3.5 мм. Толщина дна - 3.5 мм. Внешнее антипригарное покрытие для легкого ухода. Внутреннее покрытие - трехслойное, износостойкое антипригарное покрытие на основе титана TriTitan . Возможно использование металлических лопаток. Ручки из нержавеющей стали с силиконовыми вставками. Надежное клепочное крепление.
- Дополнительно
- многослойное дно; марка антипригарного покрытия TriTitan®Spectrum; материал крышки: стекло; материал ручек: сталь
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