Набор посуды TalleR 7146
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Код товара: 89675
Производитель: TalleR
31 декабря
31 декабря
3 810₽
Доставка по
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Набор кастрюль
- Объем, л
- 2.9
- Материал
- сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
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