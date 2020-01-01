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Кастрюли
Набор Кастрюль rondell RDS 340

Набор Кастрюль rondell RDS 340

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Набор Кастрюль rondell RDS 340
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 87000
Производитель: Rondell
31 декабря
31 декабря
4 390₽
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    от 2 до 5 дней

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Характеристики
Тип
Набор посуды
Объем, л
0
Материал
сталь
Цвет
серебристый
Подходит для индукционных плит
да
Полировка
зеркальная
Толщина стенок (мм)
0.6
Толщина дна, мм
5
Особенности
крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине
Упаковка
Картонная
Вес (нетто),кг
2.66
Комплект поставки
кастрюля (3.2л), ковш (1.3)
Дополнительно
материал крышек: стекло; материал ручек: сталь; мерная шкала: есть
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31 декабря
31 декабря
4 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа