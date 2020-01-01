Набор Кастрюль rondell RDS 340
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Код товара: 87000
Производитель: Rondell
31 декабря
31 декабря
4 390₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Набор посуды
- Объем, л
- 0
- Материал
- сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Полировка
- зеркальная
- Толщина стенок (мм)
- 0.6
- Толщина дна, мм
- 5
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине
- Упаковка
- Картонная
- Вес (нетто),кг
- 2.66
- Комплект поставки
- кастрюля (3.2л), ковш (1.3)
- Дополнительно
- материал крышек: стекло; материал ручек: сталь; мерная шкала: есть
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