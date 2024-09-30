Набор кастрюль RDS-138
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5 890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Набор посуды
- Материал
- сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Антипригарное покрытие
- есть
- Полировка
- комбинированная
- Толщина стенок (мм)
- 0.5
- Диаметр, см
- 24
- Высота стенок, см
- 13
- Толщина дна, мм
- 5
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине
- Упаковка
- картонная
- Комплект поставки
- Ковш 16 см (1,5 л), Крышка 16 см, Кастрюля 24 см (5,4 л), Крышка 24 см,Сковорода 24 см
- Дополнительно
- материал крышек: стекло, сталь; материал ручек: сталь; мерная шкала: есть; диаметр ковша: 16 см; диаметр кастрюли: 24 см
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Роза
24 января 2023
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