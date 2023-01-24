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Кастрюля Gipfel COCKTAIL 1248 3л

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Кастрюля Gipfel COCKTAIL 1248 3л
Кастрюля Gipfel COCKTAIL 1248 3л
Кастрюля Gipfel COCKTAIL 1248 3л
Кастрюля Gipfel COCKTAIL 1248 3л
Кастрюля Gipfel COCKTAIL 1248 3л
Кастрюля Gipfel COCKTAIL 1248 3л
Кастрюля Gipfel COCKTAIL 1248 3л
Кастрюля Gipfel COCKTAIL 1248 3л
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 182303
Производитель: Gipfel
5
1 отзыв
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4 550₽
54
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Кастрюля Kukmara "SAFIA" 6л, (24см)
4 990₽
Характеристики
Тип
Кастрюля
Объем, л
3
Материал
сталь
Цвет
серебристый, прозрачный
Подходит для индукционных плит
да
Полировка
зеркальная
Диаметр, см
20
Высота стенок, см
9.5
Толщина дна, мм
3
Коллекция
Cocktail
Особенности
крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине
Упаковка
картонная
Вес (нетто),кг
1.55
Страна производитель
Китай
Описание
Кастрюля Gipfel 1248 изготовлена из нержавеющей стали марки 18/10, отличающейся повышенными антикоррозийными свойствами, экологичностью и непритязательностью в уходе. Особое удобство модели придает уникальный сливной носик, благодаря которому можно слить воду после варки макарон или пельменей без использования дуршлага. Модель оборудована прозрачной крышкой из жаропрочного стекла, может использоваться на любых типах плит, включая индукционные, и не боится мытья в посудомоечной машине.
Дополнительно
многослойное дно; мерная шкала: есть; материал крышки: стекло; материал ручек: сталь
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
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2 звезды
0
1 звезда
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Р
Р
Роза
24 января 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
Р
Роза
24 января 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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4 550₽
54
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1 = 1₽
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Рассрочка

В рассрочку за 1 370 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?