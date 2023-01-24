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Кастрюля Gipfel COCKTAIL 1248 3л
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4 550₽
54
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Характеристики
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- Тип
- Кастрюля
- Объем, л
- 3
- Материал
- сталь
- Цвет
- серебристый, прозрачный
- Подходит для индукционных плит
- да
- Полировка
- зеркальная
- Диаметр, см
- 20
- Высота стенок, см
- 9.5
- Толщина дна, мм
- 3
- Коллекция
- Cocktail
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине
- Упаковка
- картонная
- Вес (нетто),кг
- 1.55
- Страна производитель
- Китай
- Описание
- Кастрюля Gipfel 1248 изготовлена из нержавеющей стали марки 18/10, отличающейся повышенными антикоррозийными свойствами, экологичностью и непритязательностью в уходе. Особое удобство модели придает уникальный сливной носик, благодаря которому можно слить воду после варки макарон или пельменей без использования дуршлага. Модель оборудована прозрачной крышкой из жаропрочного стекла, может использоваться на любых типах плит, включая индукционные, и не боится мытья в посудомоечной машине.
- Дополнительно
- многослойное дно; мерная шкала: есть; материал крышки: стекло; материал ручек: сталь
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Роза
24 января 2023
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