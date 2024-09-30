Кастрюля ВСМПО "Гурман-Классик" 3,5л, (20см)
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Характеристики
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- Тип
- Кастрюля
- Объем, л
- 3.5
- Материал
- сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Полировка
- зеркальная
- Толщина стенок (мм)
- 0.8
- Диаметр, см
- 20
- Высота стенок, см
- 13
- Толщина дна, мм
- 6.5
- Коллекция
- Гурман Классик
- Особенности
- использование в духовке, крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине
- Упаковка
- картонная
- Вес (нетто),кг
- 1.38
- Страна производитель
- Россия
- Комплект поставки
- кастрюля + крышка
- Описание
- кастрюля Гурман "Классик" 3,5 л удобна для приготовления, как первых, так и вторых блюд на семью 3-4 человека, для варки супов, тушения овощей, мяса, кур. Подходит для всех типов плит.
- Дополнительно
- многослойное дно; материал крышки: сталь; материал ручек: сталь. Мытье в посудомоечной машине, использование в духовке
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Роза
24 января 2023
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