Кастрюля Fissman BRILLIANT 2,6л, (20см)
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-26%
2 590₽
3 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Кастрюля
- Объем, л
- 2.6
- Материал
- алюминий
- Цвет
- зеленый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Антипригарное покрытие
- есть
- Полировка
- матовая
- Диаметр, см
- 20
- Высота стенок, см
- 10
- Толщина дна, мм
- 10
- Коллекция
- BRILLIANT
- Особенности
- крышка в комплекте, съемная ручка
- Упаковка
- картонная
- Вес (нетто),кг
- 1.62
- Страна производитель
- Китай
- Комплект поставки
- крышка
- Описание
- компания FISSMAN - признанный лидер в производстве кухонной утвари - представляет новую эксклюзивную серию посуды BRILLIANT, главным преимуществом которой является профессиональное антипригарное покрытие XylanPlus
- Дополнительно
- можно мыть в посудомоечной машине
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Роза
24 января 2023
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