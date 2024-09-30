Мантоварка Fissman BARAKAT 6л, (28см)
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9 990₽
10 990₽
74
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Характеристики
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- Тип
- Мантоварка
- Объем, л
- 6
- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- серебристый
- Подходит для индукционных плит
- да
- Антипригарное покрытие
- есть
- Полировка
- зеркальная
- Диаметр, см
- 28
- Высота стенок, см
- 35
- Коллекция
- BARAKAT
- Особенности
- крышка в комплекте, мытье в посудомоечной машине
- Упаковка
- картонная
- Вес (нетто),кг
- 5.3
- Комплект поставки
- основание мантоварки, 3 секции, крышка, упаковка
- Описание
- крышка из термостойкого стекла, тип дна - индукционное
- Дополнительно
- материал крышки: стекло; материал ручек: сталь; 3 съемные вставки-пароварки
Отзывы 1
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Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Роза
24 января 2023
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